Три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом под Брянском

ТАСС, 20 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Брянской области - три человека погибли, еще двое госпитализированы. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На перегоне произошло столкновение поезда и автомобиля ВАЗ. Две женщины и мужчина погибли на месте. Остальные двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни", - сказала Марковская. Предварительно, у пострадавших диагностированы тяжелые травмы.

Электропоезд сообщением Жуковка - Брянск и автомобиль столкнулись в 13:37 мск на железнодорожном переезде на 163-м км перегона станций Ржаница - Сельцо. Предварительная причина столкновения еще не установлена, отметила Марковская.

Как в свою очередь уточнил директор департамента здравоохранения региона Андрей Бардуков, пострадавшие находятся в реанимации. "Они в реанимации, готовятся делать операцию", - сказал Бардуков.

"Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехал главный государственный инспектор отдела государственного контроля и надзора за безопасностью движения, пожарной и промышленной безопасностью Центрального управления государственного железнодорожного надзора Ространснадзора", - заявили ТАСС в Ространснадзоре.

Движение поездов на участке Ржаница - Сельцо в Брянской области осуществляется в штатном режиме. Поврежденный электропоезд был доставлен вспомогательным локомотивом до стации Сельцо, откуда пассажиры продолжили движение по маршруту на другой электричке.

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