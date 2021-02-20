Дело пранкера Вольнова, обвиняемого в пропаганде терроризма, поступило в военный суд

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд назначил на 9 марта слушания по уголовному делу украинского блогера Никиты Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Предварительные слушания по делу в отношении Кувикова назначены на 14:00 мск 9 марта", - сказал собеседник агентства.

Следствие установило, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершенном накануне террористическом акте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

9 октября 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Кувикова сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ранее он уже был заочно арестован в РФ по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове и объявлен в международный розыск.

Кувикову было заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета").