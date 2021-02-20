В Москве из банковских ячеек похитили деньги и ювелирные изделия почти на 33 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники похитили из двух банковских ячеек в банке на юго-западе Москвы деньги и ювелирные изделия почти на 33 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"19 февраля в полицию поступили два заявления от москвичей, которые арендовали индивидуальные ячейки в депозитарном помещении одного из банков на улице Кржижановского. В них они сообщили, что стали жертвами хищения со стороны неизвестных. Материальный ущерб одному из заявителей составил более 30 млн рублей, другому - свыше 1,65 млн рублей. Среди похищенного имущества - деньги в национальной и иностранной валюте, а также ювелирные украшения и золотые монеты", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о хищении из банковских ячеек на юго-западе Москвы. "Проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в главке.

В течение февраля зафиксирована серия фактов хищения денег и ювелирных украшений из банковских ячеек в разных округах в Москвы. Всего за это время неизвестные похитили сбережений почти 300 млн рублей.