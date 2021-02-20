Россиянина обвиняют в США в попытке поддержки террористической организации

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных суда в штате Калифорния поддержала предъявление обвинений россиянину Мурату Курашеву в попытке оказания материальной помощи террористической группировке "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Об этом в пятницу вечером сообщил Минюст США.

Согласно документам суда, 34-летний Курашев "попытался предоставить финансовую помощь "Хайат Тахрир аш-Шам", считающейся иностранной террористической организацией".

Отмечается, что Курашев ранее был задержан сотрудниками ФБР и в настоящее время находится под стражей. Если его признают виновным по выдвинутым обвинениям, ему грозит 20 лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа.