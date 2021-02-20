Экс-мэра Йошкар-Олы осудили на 14 лет колонии строгого режима за получение взятки

ТАСС, 20 февраля. Йошкар-Олинский городской суд приговорил бывшего мэра столицы Республики Марий Эл Павла Плотникова к 14 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 23 млн рублей за получение взятки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра городского округа "Город Йошкар-Ола" Павла Плотникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) <…> Суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 23 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу. Уточняется, что экс-мэра Йошкар-Олы лишили звания "Заслуженный юрист Республики Марий Эл".

По данным следствия, с февраля 2005 года по февраль 2007-го подсудимый, временно исполняя обязанности руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа, получил взятку от предпринимателя в виде двух построенных в центре города гаражей стоимостью 730 тыс. рублей. Взамен на это Плотников помог предпринимателю получить разрешение на строительство гаражного комплекса и аренду земельного участка за минимальную плату. Ранее Плотников уже был осужден за подобное преступление. В сентябре 2018 года городской суд Йошкар-Олы приговорил его к 10 годам колонии и 17 млн рублей штрафа.

Следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл возбудило уголовное дело в отношении Плотникова в декабре 2015 года. По версии следствия, в июне 2014 года экс-мэр, занимавший тогда пост председателя одного из комитетов администрации города, получил от предпринимателя взятку квартирой стоимостью 4 млн рублей. За это он обещал оказать ему содействие в коммерческой деятельности.

Плотников возглавлял Йошкар-Олу с 31 октября 2014 года, до этого был первым заместителем мэра. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы уволили Плотникова с должности мэра за нарушение законодательства о коррупции.