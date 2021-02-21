В Балашихе ликвидировали открытое горение в ангаре

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре складского типа в Балашихе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"В 08:10 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Автозаводской, дом 30, поступила в 06:32 мск. К моменту прибытия пожарных ангар складского типа горел по всей площади (300 кв. м), уточнили в главке. В 07:37 мск возгорание было локализовано. Нахождение людей в здании на момент пожара устанавливается.

К ликвидации последствий пожара привлекли 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и четыре единицы техники.

В новость внесены изменения (08:44 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.