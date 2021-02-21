На Сахалине прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка в двухметровую яму

ТАСС, 21 февраля. Прокуратура города Южно-Сахалинска Сахалинской области организовала проверку в связи с падением ребенка в двухметровую яму на дороге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка была организована по публикации СМИ.

"Прокуратурой организована проверка по факту падения ребенка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске. В ходе проверки в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в ведомстве.