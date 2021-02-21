На Сахалине СК проводит проверку по сообщению в СМИ об избитой 15-летней девушке

ТАСС, 21 февраля. Следствие проводит проверку по публикации в СМИ, согласно которой в больницу от ворот дома-интерната в Смирныховском районе Сахалина была доставлена избитая девушка. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"По сообщению, опубликованному в одном из средств массовой информации, о доставлении гражданами от ворот дома-интерната, расположенного в Смирныховском районе, в медицинское учреждение 15-летней девушки без обуви и с видимыми телесными повреждениями, организовано проведение проверки", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень тяжести травм пострадавшей. "В ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц воспитательного учреждения", - добавили в СК.