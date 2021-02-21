В Петербурге загорелся цех по производству медоборудования

ТАСС, 21 февраля. Пожар начался в производственном здании в цехе по производству медицинского оборудования в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, предварительно, там находится один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Магнитогорская, дом 17 поступила в 14:11 мск. "В 14:17 мск по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в производственном здании в цехе по производству медицинского оборудования происходит горение на площади 20 кв. м. По предварительной информации, в здании находится один человек", - сказали в пресс-службе.

Пожар повышен до № 1-бис. К его ликвидации привлечены 36 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС - 27 человек и шесть единиц техники.