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В Мексике разбился военный самолет

Семь человек погибли, сообщила газета El Universal

МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики разбился в воскресенье в штате Веракрус на востоке страны. Семь человек, находившихся на борту, погибли, сообщила на своем сайте газета El Universal со ссылкой на источники в полиции.

Авиакатастрофа произошла рядом с городом Халапа, столицей региона. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей.

Министерство обороны республики пока не прокомментировало случившееся. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

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