В Хабаровском крае возбудили дело после пожара, в результате которого погиб ребенок

ТАСС, 22 февраля. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в Хабаровском крае в жилом доме, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

Этой ночью в селе Сергеевка в частном доме, где проживала семья с тремя детьми, произошел пожар. Погиб мальчик 2010 года рождения, две девочки 2019 и 2015 года рождения были доставлены в больницу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа. По предварительным данным, причина пожара - неисправность электропроводки.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, на которых возложена обязанность по контролю за надлежащими и безопасными условиями проживания несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.