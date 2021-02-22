Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбурге

ТАСС, 22 февраля. Три человека погибли в результате пожара в квартире одного из жилых домов в Оренбурге, еще 12 человек удалось спасти. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 06:41 мск 22 февраля поступило сообщение о возгорании квартиры по адресу: Оренбург, ул. Геофизиков. По прибытии на место пожара установлено, что происходит горение квартиры жилого дома на площади ориентировочно 20 кв. м. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено трое погибших. Однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек, из них три ребенка. Эвакуированы 19 человек", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 07:29 мск. Уточняются обстоятельства и причины происшествия.