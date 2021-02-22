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Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Шуе

Причины возгорания устанавливаются

ТАСС, 22 февраля. Двухлетний мальчик погиб в результате пожара в жилом доме в Шуе Ивановской области. Об этом в понедельник сообщается на странице управления МВД по Ивановской области "ВКонтакте".

"Полиция разбирается в обстоятельствах гибели на пожаре мальчика в возрасте два года девять месяцев", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области, пожар в деревянном доме в Шуе произошел днем в понедельник, пожарные прибыли на место происшествия в 11:42 мск. В 12:08 мск было ликвидировано открытое горение, после чего под завалами обрушившегося здания было обнаружено тело ребенка. Известно, что брат-близнец погибшего ребенка и их мать остались живы и были осмотрены врачами.

К тушению пожара привлекли 28 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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РоссияИвановская область
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