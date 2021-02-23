На юге Москвы автомобиль каршеринга сбил пешехода

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Автомобиль каршеринга сбил человека на пешеходном переходе на Судостроительной улице, водитель попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Судостроительной улице, 12, автомобиль каршеринга сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Водитель пытался скрыться с места ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительный диагноз госпитализированной в результате наезда женщины - "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка, перелом лодыжки".