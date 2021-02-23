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В Улан-Удэ водитель иномарки насмерть сбил двух подростков и скрылся с места ДТП

Ведутся его поиски

УЛАН-УДЭ, 23 февраля. /ТАСС/. В Улан-Удэ на регулируемом пешеходном переходе водитель кроссовера насмерть сбил двух подростков 2004 года рождения и скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия.

"Сегодня вечером водитель автомобиля Lexus сбил двух подростков 2004 года рождения, молодого человека и девушку, оба скончались на месте. Водитель скрылся с места ДТП, ведется розыск", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла рядом с железнодорожным вокзалом, на пешеходном переходе. На видео, распространяемом в социальных сетях видно, что подростки начали переходить дорогу, когда для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора. В этот момент их сбил темный Lexus.

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