Две медсестры во Франции получили пулевые ранения из стреляющей авторучки

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Две медсестры одной из больниц Ниццы (юго-восток Франции) получили пулевые ранения, разбирая вещи поступившего пациента, среди которых оказалась стреляющая авторучка. Об этом сообщила во вторник радиостанция Europe 1.

Сам владелец стреляющей ручки поступил в понедельник вечером в отделение срочной медицинской помощи с несколькими пулевыми ранениями в тяжелом состоянии. Две медсестры отделения разбирали его вещи и нашли предмет, похожий на авторучку или небольшой фонарик.

После того, как одна из женщин нажала на кнопку на ручке, раздался выстрел, в результате которого она получила ранение руки. Ее коллега также пострадала от пули. У еще одного человека, находившегося в этом же помещении, звук выстрела вызвал временное расстройство слуха.

По факту произошедшего юридическая полиция департамента Приморские Альпы начала два расследования. Одно из них - по подозрению в попытке предумышленного убийства владельца ручки, и второе - по нарушению им самим законодательства об огнестрельном оружии.

Тайные огнестрельные устройства запрещены во Франции законом. Тем не менее, по данным газеты Le Parisien, их возможно приобрести на черном рынке. В 2019 году в департаменте Дюи-де-Дом (центральная часть страны) несовершеннолетний молодой человек погиб, манипулируя стреляющей авторучкой.