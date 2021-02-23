В Петербурге произошла авария с участием 13 автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Авария с участием 13 машин произошла во вторник на участке дамбы - дороге, соединяющей Кронштадт и Курортный район Санкт-Петербурга. Движение транспорта осуществляется только по средней полосе, сообщается на странице дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) в Instagram.

"В 15:45, на 130 км САД КЗС Невская сторона произошло ДТП с участием 10 легковых автомобилей. Позднее число пострадавших автомобилей увеличилось до 13, по информации на 18:08 проезд автомобилей возможен по средней полосе", - говорится в сообщении.

В ДТП никто не пострадал.