Число ДТП на трассе в Башкирии увеличилось до шести

ТАСС, 23 февраля. Серия из шести дорожно-транспортных происшествий, в которых столкнулись свыше 20 автомобилей, произошла на трассе Уфа - Оренбург в Аургазинском районе Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по республике.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на региональное ГУ МЧС, что на участке дороги произошло три ДТП с участием 19 автомобилей. Тогда в ведомстве сказали, что пострадал один человек, он направлен в Толбазинскую центральную районную больницу.

"Сегодня, 23 февраля, в Аургазинском районе зарегистрированы серии дорожно-транспортных происшествий. Авария произошла на 80-м км автодороги Уфа - Оренбург около четырех часов дня. По уточненным данным, на протяжении одного километра произошло шесть ДТП с участием более 20 автомобилей. В одной из них [аварии] столкнулись семь транспортных средств. Врачами осмотрено 11 человек, в их числе один ребенок", - говорится в сообщении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что аварии произошли из-за ограниченной видимости и сильной метели. При обследовании дорожной сети недостатков в зимнем содержании дорог не выявлено.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, 24 февраля ночью и утром на территории республики ожидаются порывы ветра до 26 м/c, температура воздуха ночью опустится до минус 35 градусов, из-за метели видимость на дорогах сократится до 500 м и менее.