Уголовное дело по факту гибели подростка на пожаре возбуждено в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара возбуждено в Архангельске, говорится в среду в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"23 февраля 2021 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Стивидорской в городе Архангельске, произошел пожар, в результате которого погиб подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинская, химическая и пожарно-техническая экспертизы. По предварительным данным, пожар произошел в результате аварийного режима работы электросети.