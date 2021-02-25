Умершего в Чите мужчину опознали как сбежавшего 16 лет назад из военной части

ЧИТА, 25 февраля. /ТАСС/. Экспертиза по отпечаткам пальцев позволила опознать умершего в Чите мужчину как дезертира, который сбежал из войсковой части в 2004 году, сообщается в четверг на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

"20 сентября 2004 года военнослужащий по призыву войсковой части 52410 рядовой А. находился в составе рабочей команды на танкодроме в п. Песчанка. В тот же день около 19 часов он ушел в лесной массив и в подразделение не вернулся. 29 сентября 2020 года, по истечении 16 лет, в частном домовладении в г. Чите было обнаружено тело неизвестного мужчины", - говорится в сообщении. Там уточняется, что в результате проверки выяснилось, что отпечатки пальцев умершего и разыскиваемого совпали.

По словам хозяйки дома, в котором нашли тело, мужчина был ее гражданским мужем, а все его документы якобы сгорели во время пожара. Как уточнили в управлении, тело позже опознала по фотографии мать пропавшего военнослужащего из Новосибирска. В итоге следователи приняли решение о прекращении уголовного дела.