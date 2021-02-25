В Московском регионе задержали лжеэлектриков, обманывавших пожилых людей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали восьмерых подозреваемых в мошенничествах со счетчиками. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что уроженец Магаданской области зарегистрировал две фирмы. Их названия были созвучны с наименованием организации, являющейся поставщиком электроэнергии на территории Московского региона. Задержаны восемь участников группы, подозреваемых в мошенничестве", - сказала она.

Подозреваемые искали пожилых людей, приходили к ним домой. Представляясь электриками, они говорили о неисправности электрооборудования в счетчиках. При этом заранее его портили. За ремонт требовали от 6 до 21 тысячи рублей. В случае отказа грозили штрафами.

"На сегодняшний день сотрудниками полиции установлены обстоятельства 14 эпизодов противоправной деятельности. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), которые впоследствии были соединены в одно производство", - добавила Волк.

У мошенников изъяты документация, электронная база клиентов, спецодежда и удостоверения. Предполагаемый организатор банды заключен под стражу, семь его соучастников находятся под подпиской о невыезде.