Землетрясение 13 февраля в Японии привело к смещению цистерн с водой на "Фукусиме-1"

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Сильное землетрясение на северо-востоке Японии, которое произошло 13 февраля, привело к незначительному смещению цистерн с очищенной от радиоактивных частиц водой на аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило в четверг агентство Кyodo.

Специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) проверили установленные на территории объекта баки на предмет урона после удара стихии и обнаружили, что 53 из них сместились примерно на 20 см. Утечек воды при этом зафиксировано не было. Всего на станции находится около 1 тыс. таких специальных цистерн.

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого пострадали более 180 человек. Подземные толчки ощущались по крайней мере в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии. Землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Специалисты TEPCO постоянно откачивают эту воду и помещают в специальные стальные хранилища, установленные на территории АЭС. Однако пространство для этих баков стремительно сокращается, из-за чего поднялся вопрос о возможности сбросить эту очищенную воду в океан. Соседи Японии по региону, в частности Южная Корея, неоднократно высказывали озабоченность в связи с планами японской стороны сбросить эту воду в океан, считая подобный шаг опасным для окружающей среды.