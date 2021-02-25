В Ростовской области возник пожар на производстве полимерной упаковки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные борются с огнем на территории предприятия "Химпэк" в городе Шахты Ростовской области. Площадь пожара составляет 900 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь пожара в строящемся здании на территории предприятия "Химпэк" в городе Шахты Ростовской области увеличилась до 900 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 500 кв. м. "В 12:08 поступил сигнал о пожаре в строящемся здании на площади 900 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе областного главка МЧС сообщали также, что эвакуация людей не потребовалась. Угрозы распространения огня нет. Сотрудники Роспотребнадзора проведут исследование атмосферного воздуха на превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ.

В новость внесены изменения (14:01 мск) - добавлена информация об увеличении площади возгорания.