Мосгорсуд оставил под домашним арестом главу московского штаба Навального

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест координатора столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции об избрании Степанову меры пресечения в виде заключения под домашний арест, а жалобу его защиты оставил без удовлетворения", - сказали в суде. При этом суд по просьбе обвиняемого изменил место отбывания домашнего ареста.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь и некоторых других активистов ФБК.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.