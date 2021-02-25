Защита Соболь обжалует в ЕСПЧ решение оставить ее под домашним арестом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты активистки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь подаст кассационную жалобу и обратится в ЕСПЧ в связи с решением Мосгорсуда оставить ее под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Мы считаем меру пресечения моей подзащитной избыточной, необоснованной, а само уголовное дело как минимум странным. Я подам кассационную жалобу на сегодняшнее решение Мосгорсуда, а также обращусь в ЕСПЧ", - сказал он.

Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест активистки.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь и некоторых других активистов ФБК.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.