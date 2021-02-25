МВД задержало троих бывших руководителей ООО "РАМ Банк"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Трое бывших руководителей лишенного лицензии "РАМ Банка" задержаны по подозрению в выводе активов на сумму более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

"По версии следствия, фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год организовала незаконный вывод активов банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. Эти действия привели к банкротству учреждения и возложению ответственности по его обязательствам на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", - сказал собеседник.

По его словам, следователи и оперативники провели более 50 обысков в домах подозреваемых и офисах в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае. "В ходе следственных действий изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. ("Присвоение или растрата"). Тверским районным судом Москвы и Ленинским судом Ростова-на-Дону в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в МВД.