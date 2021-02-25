В Кирове начали проверку информации об отравлении детей в аквапарке

КИРОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области начали проверку опубликованной в соцсетях и СМИ информации об отравлении детей парами хлора в аквапарке. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей были выявлены сообщения о том, что 24 февраля в аквапарке "Дружба" города Кирова дети, отдыхавшие в комплексе, отравились парами хлора. Некоторым была вызвана скорая медицинская помощь. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Кировской области принято решение о проведении доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили ТАСС, что число пострадавших детей сейчас уточняется. Проверку начала также областная прокуратура. "В рамках проверочных мероприятий при подтверждении информации оценке подлежат действия должностных лиц, ответственных за организацию соблюдения безопасных условий нахождения несовершеннолетних в указанной в публикациях организации", - сообщили в ведомстве.