Суд продлил арест бывшего схимонаха Сергия

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), обвиняемого в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Романову меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая", - сказала собеседница агентства.

Ходатайство следователя было рассмотрено в закрытом судебном заседании в связи с карантинными мерами.

Басманный суд ранее заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.