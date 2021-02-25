В Пензе задержан депутат городской думы от КПРФ Александр Рогожкин

ПЕНЗА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат городской думы Пензы от КПРФ Александр Рогожкин задержан в четверг. Об этом сообщила ТАСС первый секретарь пензенского горкома партии, депутат собрания представителей Пензенского района Юлиана Котова.

"Александр Рогожкин задержан, в настоящее время он находится в отделе полиции", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, депутата задержали в спецприемнике, где он навещал своего помощника Александра Ермакова, арестованного на четверо суток за повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

19 февраля в Пензе был задержан руководитель фракции КПРФ в городской думе Александр Смирнов. По решению суда он был арестован на семь суток за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. 23 февраля представители КПРФ у монумента "Росток" провели акцию, не согласованную властями города.

ТАСС пока не располагает комментариями УМВД России по Пензенской области по задержанию.