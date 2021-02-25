В Дагестане около 60 тыс. человек остались без воды

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Дома около 60 тыс. человек остаются без холодного водоснабжения из-за прорыва на магистральном водопроводе в дагестанском городе Избербаш. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Поступила информация о прорыве на магистральном водопроводе диаметром 1 000 мм. <…> Утечка устранена путем перекрытия задвижки. Без холодного водоснабжения остается г. Избербаш с населением около 60 тыс. человек", - сказал представитель регионального МЧС.

По его словам, для оказания помощи выехала рабочая группа от ГУ МЧС России по республике и МЧС Дагестана.

"По информации от руководства города во всех социально значимых объектах города и многоквартирных домах имеются резервные емкости и создан запас воды на двое суток, который по необходимости пополняется посредством подвоза воды водовозами МУП "Водоканал" г. Избербаш. В готовности пять водовозов емкостью от 5 до 10 тонн", - добавили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что в качестве питьевой воды населением города используется бутилированная и разливная вода из автоматов по раздаче питьевой воды, установленных в разных частях города.

"Всего в городе имеется 32 разливочных автомата, каждый емкостью 1,5 тонны", - заключили в МЧС по региону.

В ликвидации последствий аварии задействовано 17 человек, в распоряжении которых три единицы техники.