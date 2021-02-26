Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Амурской области

ТАСС, 26 февраля. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели трех человек в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, которое произошло накануне в Сковородинском районе Амурской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, [и] допустил столкновение с автомобилем "Камаз". В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, 1994 года рождения, а также двое пассажиров данного транспортного средства - молодые люди 1998 и 1997 годов рождения", - говорится в сообщении.

В связи с аварией МВД региона проводит проверку.