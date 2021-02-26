{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Амурской области

Авария произошла в Сковородинском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Cresta выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом"

ТАСС, 26 февраля. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели трех человек в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, которое произошло накануне в Сковородинском районе Амурской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, [и] допустил столкновение с автомобилем "Камаз". В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, 1994 года рождения, а также двое пассажиров данного транспортного средства - молодые люди 1998 и 1997 годов рождения", - говорится в сообщении.

В связи с аварией МВД региона проводит проверку.

Теги
РоссияАмурская область
Житель Камчатки получил условный срок за ложное сообщение о готовящемся теракте
Осенью 2020 года мужчина сообщил о готовящемся поджоге здания крупного торгового центра в Петропавловске-Камчатском, находясь в изоляторе временного содержания
Читать полностью