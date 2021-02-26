Пожар на производстве полимерной упаковки в Ростовской области потушили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Пожар на предприятии "Химпэк" в городе Шахты Ростовской области, где накануне огонь охватил 900 кв. м, полностью ликвидировали. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 09:30 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на производстве поступило в 11:59 25 февраля. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение на площади 500 кв. м на территории предприятия "Химпэк", которое занимается производством полимерной упаковки. Позднее площадь пожара увеличилась до 900 кв. м. В тушении были задействованы 65 человек, 22 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Исследование атмосферного воздуха показало, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.