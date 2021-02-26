Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мэра Томска

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности")", - говорится в сообщении. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017 года в интересах открытого акционерного общества "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Подобные действия привели к ограничению права заявителя на использование его земельного участка по планируемому назначению. Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016 года Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020 года мэр города вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.