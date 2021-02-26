МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Жителя Дагестана задержали по подозрению в участии в террористической организации, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Бабаюртовского района республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый в 2016 году принял участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Он организовавывал встречи для жителей Бабаюртовского района и распространял среди своих знакомых различную медиапродукцию, пропагандирующую идеи террористической организации.