"Шаман" Габышев, по данным следствия, ранил спецназовца самодельным мечом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следствие считает, что якутский "шаман" Александр Габышев с помощью самодельного меча нанес опасное ранение бойцу подразделения спецназа Росгварии. Об этом ТАСС сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.

"По версии следствия, Габышев нанес с помощью самодельного меча колотую рану бедра бойцу спецназа Росгвардии", - сказал Прянишников.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, он принудительно содержится в психиатрическом стационаре.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с "шамана" сняли.