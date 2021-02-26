Один человек погиб в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовая "Газель" столкнулись на трассе в Ростовской области. В результате ДТП один человек погиб и пятеро получили травмы, сообщили в пятницу в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на автодороге Миллерово - Вешенская в 12:40 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Газелью".

"В результате ДТП погиб водитель [легкового автомобиля] 1964 года рождения, пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В отделе пропаганды уточнили, что среди пострадавших две женщины, мужчина и ребенок 2007 года рождения, находившиеся в легковом автомобиле, а также водитель "Газели".