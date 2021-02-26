В Ярославле задержали двух сотрудников колонии после видео с избиением заключенного

ТАСС, 26 февраля. /ТАСС/. Двух сотрудников исправительной колонии № 1 в Ярославле задержали после публикации на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенного. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Евгений Сучков.

"Задержаны два сотрудника ФКУ ИК-1 по Ярославской области. Следователем сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Меру пресечения сотрудникам колонии 27 февраля изберет Заволжский суд Ярославля. После публикации видео с избиением заключенного следователи возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Утром 23 февраля "Новая газета" опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом), согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений в ИК-1 сотрудниками колонии. По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу города Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.