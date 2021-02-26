В Назрани задержан бывший министр внутренних дел Ингушетии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров, находившийся в розыске, задержан в Назрани в рамках уголовного дела о незаконных акциях в 2019 году. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по факту несогласованных массовых мероприятий в Ингушетии в 2019 году, задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске", - сказали в СК. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).

Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. По данным СК, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили согласованный митинг, который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие, продолжившееся и на следующий день. Протестующие применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. В результате пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов. "Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта", - сообщили в СК.

Всего были задержаны 47 человек. За время расследования уголовного дела были выделены в отдельное производство и направлены в суд уголовные дела в отношении 42 обвиняемых. В отношении 33 из них вынесены обвинительные приговоры.