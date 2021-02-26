В Саратовской области в массовом ДТП погиб ребенок

ТАСС, 26 февраля. Ребенок погиб при столкновении трех фур и легкового автомобиля на участке трассы у села в Марксовском районе Саратовской области, также пострадали двое взрослых. Об этом в пятницу журналистам сообщили в ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, примерно в 17:20 (16:20 мск) на 364-м км автодороги Самара - Волгоград у села Раскатовка Марксовского района произошло столкновение трех фур и автомобиля Hyundai. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир - девочка. Все обстоятельства и данные участников выясняются", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате столкновения водитель (мужчина 1988 года рождения) и пассажир (женщина 1991 года рождения) Hyundai с травмами госпитализировали. Уточняется, что девочка также была пассажиром легкового автомобиля.