Владелец кафе в Нижнем Новгороде заявил о непричастности заведения к взрыву

ТАСС, 26 февраля. Владелец суши-бара в Нижнем Новгороде Александр Ильин настаивает на непричастности к взрыву газа в пристройке к жилому дому, где располагается заведение общепита. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Вышел только что с допроса. Официальная информация - <...> на объекте под домом шла труба газовая. В ней было отверстие, из-за чего произошел взрыв. Обслуживающей организацией является "Автозаводская газовая организация" и кафе "Самурай" здесь ни при чем", - сказал Ильин.