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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Владелец кафе в Нижнем Новгороде заявил о непричастности заведения к взрыву

Александр Ильин уточнил, что на объекте под домом шла газовая труба, а обслуживающей организацией является "Автозаводская газовая организация"

ТАСС, 26 февраля. Владелец суши-бара в Нижнем Новгороде Александр Ильин настаивает на непричастности к взрыву газа в пристройке к жилому дому, где располагается заведение общепита. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Вышел только что с допроса. Официальная информация - <...> на объекте под домом шла труба газовая. В ней было отверстие, из-за чего произошел взрыв. Обслуживающей организацией является "Автозаводская газовая организация" и кафе "Самурай" здесь ни при чем", - сказал Ильин.

 

Теги
РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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