После драки со стрельбой в кафе в Ленинградской области задержали пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали пять подозреваемых в причастности к конфликту со стрельбой в кафе в Шлиссельбурге Ленинградской области, где погиб человек. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудники уголовного розыска задержали группу лиц, подозреваемых в причастности к конфликту в кафе, в ходе которого от огнестрельного ранения погиб человек", - говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте в полицию Кировского района Ленобласти поступило около 23:00 25 февраля от 28-летнего доставщика заказов. Мужчина сообщил полицейским, что вернулся на служебном автомобиле за очередным заказом к кафе на Затонной улице в Шлиссельбурге и трое неизвестных попросили его довезти до больницы раненного в бедро друга. Доставщик согласился и отвез 34-летнего мужчину медикам, сообщив о произошедшем в полицию. Полицейские прибыли в указанное кафе, где обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

В полиции добавили, что в ночь на субботу сотрудники управления уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны пять возможных участников конфликта в возрасте от 23 до 36 лет, в том числе владелец кафе 33 лет. При задержании у них изъяли несколько единиц оружия. Все подозреваемые - уроженцы Кавказа, четверо из которых имеют российское гражданство.

Подозреваемые задержаны для проведения необходимых процессуальных действий. По предварительным данным, конфликт возник на экономической почве и стал результатом так называемой стрелки двух групп, являющихся представителями одной диаспоры.

Также в пресс-службе сообщили, что сотрудниками ведомства были проведены обыски в ряде развлекательных заведений Петербурга и Ленобласти. В ходе обыска в одном из заведений были изъяты нелегальные игровые автоматы.