Дело об изнасиловании 16-летней девушки в Петербурге будет расследовать ГСУ СК России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании 16-летней девушки в Санкт-Петербурге в центральный аппарат СК и провести служебную проверку в отношении следователя, который расследует данное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

16-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию в своей квартире в Санкт-Петербурге. По этому факту возбудили уголовное дело.

"В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Бастрыкин также поручил руководителю управления кадров СК России провести служебную проверку в отношении следователя ГСУ СК по Санкт-Петербургу в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не избрали меру пресечения.