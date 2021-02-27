СК уточнил, что дело об изнасиловании в Петербурге не передавалось в центральный аппарат

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не поручал передать дело об изнасиловании 16-летней девушки в Петербурге в центральный аппарат СК, он потребовал доложить о ходе расследования. Такую уточненную информацию распространила пресс-служба СК РФ.

16-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию в своей квартире в Санкт-Петербурге. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

"В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу провести тщательное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе и всех промежуточных результатах", - сообщили в СК.

Бастрыкин поручил руководителю управления кадров СК России провести служебную проверку в отношении следователя ГСУ СК по Санкт-Петербургу в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.