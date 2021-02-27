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В Самарской области три человека погибли из-за отравления угарным газом в частном доме

По предварительным данным, инцидент случился из-за нарушения работы газового котла

ТАСС, 27 февраля. Нарушение работы газового котла в частном доме в селе Сергиевское в Самарской области, по предварительной информации, привело к гибели трех человек от отравления угарным газом в субботу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры региона.

"По предварительным данным, в селе Сергиевское в результате отравления угарным газом, произошедшего из-за нарушения работы газового котла и утечки природного газа, погибли две женщины и мужчина", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали прокурор Сергиевского района Виталий Рябов, заместитель начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области Рашит Нуризянов.

Организована прокурорская проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц обслуживающей дом газовой компании.

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