Троих подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" Дитковского задержали

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Трое подозреваемых задержаны в Москве по подозрению в избиении музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского и его товарища. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу города Москвы и ОМВД России по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых. Дознанием ОМВД России по району Хамовники по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и 116 УК РФ ("Побои") Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - сказала она.

Инцидент произошел вечером в четверг, нападавших, предположительно, было пятеро. Они ходили по парковке и просили у людей милостыню. Получив отказ на просьбу дать денег, подозреваемые нанесли музыканту и его товарищу несколько ударов, после чего скрылись.