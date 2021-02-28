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На Сахалине началась операция по спасению 26 рыбаков-любителей со льдины

Они оказались в 4 км от берега

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Операция по спасению 26 рыбаков-любителей со льдины в воскресенье утром началась в районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина. В результате разлома припая люди оказались в 4 км от берега, сообщается в релизе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В результате отжимного ветра образовалась трещина в 4 км от берега, шириной до 30-40 см. В результате отрезанными от берега оказались 26 рыбаков", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, к месту происшествия выдвинулись спасатели на двух лодках, двух снегоходах, одном судне на воздушной подушке "Хивус-10". Ведутся спасательные работы.

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