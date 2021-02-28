Участник нападения на полицейских в Дагестане умер в больнице

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Один из участников нападения на сотрудников полиции, которое произошло в субботу в Дагестане, умер в медицинском учреждении. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Принятыми мерами безопасности (в соответствии с действующим законодательством) ответной стрельбой полицейских мужчина был ранен и доставлен в больницу, где в последующем скончался", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС 27 февраля руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, около 20:00 мск сотрудники патрульно-постовой службы полиции попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление. Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен.

Раненый нападавший, как и раненый сотрудник, был госпитализирован. Личность одного из нападавших установлена, личность открывшего огонь устанавливается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".