Прорыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении на Ямале

ТАСС, 28 февраля. Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили ТАСС в компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", произошла утечка обводненной жидкости.

По данным источника в экстренных службах региона, произошел разлив на 500 кв. м.

"На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости с содержанием воды свыше 95%", - сказал представитель "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

Он уточнил, что ведутся работы по замене поврежденного фрагмента, их планируется завершить до конца дня. Оповещение об инциденте направлено соответствующим органам, пострадавших нет.

Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют.