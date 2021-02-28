В Астрахани нетрезвый водитель наехал на двух пешеходов

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Три человека, в том числе два пешехода, пострадали в ДТП в Астрахани, по предварительным данным, виновник аварии был нетрезв, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром на улице Адмиралтейской водитель Toyota Camry 1994 года рождения совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу, а также совершил столкновение с Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате наезда серьезно пострадали пешеходы: женщина 1983 года рождения (она получила черепно-мозговую травму и перелом голени) и ее супруг 1977 года рождения (он также получил черепно-мозговую травму и перелом костей таза), оба госпитализированы. Также в больницу был доставлен мужчина 1951 года рождения, управлявший второй иномаркой, у него ушибы и ссадины, его отпустили домой на амбулаторного лечение.

"Предполагаемый виновник аварии имел признаки состояния алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, оказал сопротивление прибывшим полицейским, в связи с чем было применено спецсредство - наручники. Впоследствии молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - отметил представитель правоохранительных органов.

По факту ДТП проводится административное расследование.