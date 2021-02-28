Три человека пострадали в ДТП с такси в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Три человека, один из которых ребенок, пострадали в воскресенье при столкновении такси и легковой иномарки в Ростовский области, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

"В 12:45 мск в поселке Тарасовский водитель автомобиля Datsun (такси), по предварительным данным, выехал на встречную полосу дороги (уснул), допустил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros. В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира такси", - говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что одним из пострадавших пассажиров такси является ребенок 2015 года рождения, он находился на заднем сидении без детского кресла. По факту ДТП проводится проверка.